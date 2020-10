Bedrijven krijgen exacte bedrag loonsubsidie half jaar later

Bedrijven die voor de maanden juni, juli, augustus en september loonsubsidie (NOW 2.0) hebben aangevraagd, moeten langer wachten totdat zij weten hoeveel subsidie zij precies krijgen. Het loket dat het daadwerkelijke subsidiebedrag vaststelt, gaat door drukte niet in november, maar pas in april volgend jaar open. De bedrijven hebben tot nu toe 80 procent subsidie aan voorschotten ontvangen en krijgen, afhankelijk van de omzet en de loonsom in die maanden, de overige 20 procent pas na vaststelling.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstel van de opening van het loket. Uitvoeringsorganisatie UWV heeft het te druk om de aanvragen tot vaststelling al in november af te handelen. „Hoewel noodzakelijk, begrijp ik dat dit besluit voor sommige bedrijven vervelend is”, zegt de bewindsman. „Zij hebben belang bij duidelijkheid en eventuele uitbetaling van het resterende subsidiebedrag.”

Werkgevers die subsidie aanvroegen in die maanden, deden dat op basis van het verwachte omzetverlies en hun loonsom. Van het UWV kregen ze een tegemoetkoming van de loonkosten, waardoor ze hun werknemers zo lang mogelijk in dienst kunnen houden en kunnen doorbetalen. Het UWV betaalde eerst een voorschot uit van 80 procent. Als de omzet van het bedrijf precies zo ver daalde als verwacht, en als de loonsom gelijk bleef aan de loonsom in maart, krijgen bedrijven na vaststelling de overige 20 procent.

Mogelijk krijgen ze iets meer geld, bijvoorbeeld als de omzet verder daalde dan verwacht. Als de omzet een stuk minder daalde, moeten ze ook subsidie terugbetalen.