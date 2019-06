Bedrijven: klimaatverandering grootste risico

Bedrijven maken zich het meest zorgen over klimaatverandering. Dat is voor hen een groter risico dan handelsconflicten en nieuwe technologieën, zo komt naar voren uit een enquête die accountantskantoor KPMG uitvoerde. Het is de eerste keer dat klimaatverandering wordt gezien als het grootste risico.

KPMG vroeg 1300 bestuursvoorzitters uit elf landen, waaronder Nederland, naar hun mening. Een op de vijf ziet klimaatverandering als de grootste bedreiging voor groei. Kort daarachter komen zogeheten disruptieve technologieën en protectionisme. Vorig jaar zagen bestuursvoorzitters protectionisme als de grootste bedreiging, gevolgd door cybercrime en -spionage.

Bestuursvoorzitters verliezen ook vertrouwen in de wereldeconomie. In vier grote landen (China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië) heeft minder dan de helft van de topmensen vertrouwen dat de wereldeconomie in de komende jaren kan groeien. De Verenigde Staten zijn de uitzondering, daar steeg het vertrouwen van 52 naar 87 procent. In Nederland heeft 62 procent van de ondervraagden vertrouwen in de wereldeconomie, tegen 58 procent vorig jaar.