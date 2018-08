Bedrijven halen vrouwenquotum weer niet

Het aantal bedrijven dat aan een streefgetal voor vrouwen in de top voldoet, is vorig jaar afgenomen. In totaal zijn er nu vijf beursgenoteerde bedrijven die minimaal 30 procent vrouwen in de raad van bestuur én de raad van commissarissen hebben. Dat is er één minder dan vorig jaar, blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index. Negen bedrijven hebben alleen voldoende vrouwen in het bestuur, dertig halen het streefgetal voor de toezichtsraad.

Gemiddeld is bij de negentig beursgenoteerde bedrijven in Nederland 6 procent van de bestuurders vrouw. Een kwart van de commissarissen is vrouw. In beide gevallen is dat gelijk aan vorig jaar. De zeven bedrijven die het afgelopen jaar naar de beurs gingen, deden de winst bij andere bedrijven teniet. Zij hebben geen vrouwelijke bestuurders en slechts een op de acht commissarissen van die bedrijven is geen man.

Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft met 44 procent de meeste vrouwen in de top. Beursintermediair FlowTraders en bouwconcern VolkerWessels zijn nog mannenbolwerken.