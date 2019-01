Bedrijven gaan strijd aan met zwerfplastic

Een groep grote bedrijven, waaronder Shell en speciaalchemiebedrijf DSM, slaat de handen ineen om met oplossingen te komen voor de grote hoeveelheid plastic zwerfafval in het milieu, met name in de zee. Er is een speciale Alliance to End Plastic Waste in het leven geroepen, waarin de partijen komende jaren 1,5 miljard dollar willen investeren.

„Iedereen is het erover eens dat plastic afval niet in onze zeeën of waar dan ook in het milieu thuishoort. Dit is een complexe en serieuze wereldwijde uitdaging die vraagt om snel optreden en sterk leiderschap”, zegt David Taylor, topman van de Amerikaanse maker van consumentenproducten Procter & Gamble en voorzitter van de alliantie. „Ik doe een dringend beroep op alle bedrijven, groot en klein en uit alle regio’s en sectoren, om zich bij ons aan te sluiten.”

De alliantie streeft er onder meer naar partnerschappen aan te gaan met steden in gebieden met veel plastic zwerfafval. Betere afvalverwerkingssystemen en betere infrastructuur zouden daar een oplossing kunnen bieden. Ook willen de bedrijven samenwerking zoeken met andere programma’s die met steden werken, zoals Project STOP, dat in Indonesië actief is.