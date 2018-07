Bedrijfsresultaten stuwen beurzen

De Europese beurzen hebben woensdag terrein gewonnen. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid resultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van chipmachinemaker ASML en verfconcern AkzoNobel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 565,94 punten. De MidKap kreeg er 1,1 procent bij tot 784,95 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit.

ASML was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 6 procent. De chipmachinefabrikant wist de resultaten in het tweede kwartaal flink op te krikken door beter dan verwachte verkopen van de vernieuwende EUV-machines en verwacht dat de resultaten in de tweede jaarhelft nog beter zullen zijn. ING Groep was de sterkste daler met een min van 0,7 procent.

AkzoNobel klom ruim 3 procent. Het concern verkocht afgelopen kwartaal minder verf. De lagere verkopen werden echter deels gecompenseerd door hogere prijzen voor decoratieve verven.

In de MidKap voerde navigatiespecialist TomTom de stijgers aan met een plus van 4,1 procent. Grootste daler was advies- en ingenieursbedrijf Arcadis met een min van 0,5 procent.

In Stockholm maakte Ericsson een koerssprong van meer dan 9 procent na een kwartaalupdate. De Zweedse maker van netwerkapparatuur begint de vruchten te plukken van de reorganisatie die eerder is ingezet.

Tele2 dikte 14 procent aan. De Zweedse telecomaanbieder heeft een goed tweede kwartaal achter de rug en verdiende meer aan zijn mobiele abonnementen. Het Nederlandse onderdeel van Tele2 werd niet meegerekend bij de resultaten, gezien de aanstaande samenvoeging met T-Mobile Nederland.

EasyJet steeg in Londen ruim 2 procent. De budgetvlieger schroefde zijn winstverwachting op na een sterk tweede kwartaal. Het bedrijf profiteerde onder meer van de stakingen bij Air France, waardoor er extra reizigers bij de Britse concurrent aanklopten.

In Kopenhagen zakte Danske Bank bijna 7 procent na tegenvallende resultaten van de grootste bank van Denemarken. De Zwitserse farmaceut Novartis won in Zürich rond 2 procent dankzij een flinke winststijging in het tweede kwartaal.

De euro was 1,1625 dollar waard, tegen 1,1675 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 67,53 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,9 procent tot 71,54 dollar per vat.