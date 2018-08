Bedrijfsresultaten en yen stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met winst aan de nieuwe beursmaand begonnen. De stemming werd gesteund door sterke bedrijfsresultaten en een verzwakking van de Japanse yen. Mediaberichten dat de VS en China de handelsbesprekingen zullen hervatten zorgden voor enige opluchting. Tegelijkertijd werd echter gemeld dat de regering-Trump mogelijk nog hogere importtarieven op Chinese goederen wil heffen.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,9 procent hoger op 22.746,70 punten. Technologieconcern Sony won 4,8 procent na een recordwinst in het eerste kwartaal dankzij sterke verkopen van computerspellen. Ook computerspelletjesmaker Nintendo presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 6,4 procent. Beeldschermenmaker Sharp kreeg er 7,2 procent bij na een forse winstgroei in het afgelopen kwartaal.

De Japanse toeleveranciers van het Amerikaanse Apple zaten eveneens in de lift na beter dan verwachte resultaten van de iPhone-maker. Kyocera klom 5,9 procent en Nitto Denko dikte 8 procent aan.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,5 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,7 procent. Volgens marktonderzoeker Markit en mediagroep Caixin is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juli afgenomen tot het laagste niveau in acht maanden.