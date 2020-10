Bedrijfsleven vreest nadelige gevolgen nieuwe WOB

Bedrijven zullen geen vertrouwelijke informatie als bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie en fabricage- en beveiligingsgegevens meer delen met de overheid als deze volgens een nieuwe wet publiek gemaakt kunnen worden. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland daags voordat een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 met die strekking in de Tweede Kamer wordt besproken.

De Wet open overheid (WOO), die in de plaats komt van de Wet openbaarheid van bestuur, is volgens de ondernemers al jaren onderwerp van onderzoek en debat in Den Haag. In het huidige voorstel wordt volgens de klagers te weinig rekening gehouden met de belangen van het bedrijfsleven. Als de informatie in het bezit van de overheid openbaar wordt, dan wordt het bedrijfsspionnen, terroristen en criminelen wel erg gemakkelijk gemaakt, zo klinkt het.

VNO-NCW en MKB-Nederland denken dat ondernemers veel informatie in dat geval niet met de overheid zullen delen als dat niet per se hoeft. De organisaties vrezen ook extra kosten voor bedrijven als die juridische procedures aanspannen om bedrijfsgegevens geheim te kunnen houden. Sowieso is de kostenkant volgens het bedrijfsleven een blinde vlek in de plannen.

Ze verzetten zich ook tegen het onderbrengen van de semipublieke sector onder wet, vooral omdat nog altijd niet duidelijk is om welke instanties het dan gaat. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat de Raad van State zich eerder uitsprak tegen de uitbreiding naar de private sector.

GroenLinks en D66 dienden eind juni hun aangepaste voorstel in. Een eerdere versie sneuvelde enkele jaren geleden in de Eerste Kamer. De WOO moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter beschikbaar en vindbaar is. Ook zorgt de wet er volgens de partijen voor dat het makkelijker wordt voor journalisten en burgers die documenten en informatie willen opvragen.