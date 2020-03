Bedrijfsleven vooral blij met verruiming regeling voor werktijdverkorting

Het kabinet neemt „goede aanvullende stappen” om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen nu ze door de coronacrisis in problemen komen. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens de belangenorganisaties moet de komende dagen duidelijk worden of de maatregelen in de praktijk voldoende zijn. De werkgevers zien met name heil in de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet-gewerkte uren naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken.

Ook verstrekt uitkeringsinstituut UWV een voorschot van 80 procent. De organisaties noemen het ook goed dat flexkrachten onder de regeling vallen. Ook is het volgens de ondernemersorganen goed dat de financieringssteun voor met name grotere mkb-bedrijven wordt uitgebreid en dat getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen.

„Met verschillende specifieke sectoren en het kabinet moeten we kijken wat misschien extra nodig is of waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om zaken te versnellen”, aldus de organisaties. „Met het kabinet is ook afgesproken dit eventueel later aan het pakket toe te voegen als dit nodig mocht blijken.”

Tweedeling

Zelfstandigen Bouw spreekt van een mooi pakket maatregelen. Maar er is volgens die organisatie wel sprake van een tweedeling in inkomenssteun. De WW-uitkering gaat 20 procent omhoog. Want een werknemer voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd, houdt zijn volledige loon. De steun voor zzp’ers blijft echter op bijstandsniveau. Die zou volgens Zelfstandigen Bouw ook 20 procent omhoog moeten wil het kabinet met recht kunnen zeggen dat het behoud van inkomsten van alle werkenden de hoogste prioriteit is.

Evofenedex, de belangenbehartiger van bedrijven in de handel en logistiek, laat weten veel goede elementen te zien in het steunmaatregelenpakket. Ook branchevereniging voor winkelbedrijven Inretail prijst het miljardenpakket en is blij met de steun- en liquiditeitsmaatregelen.

De maatregelen van het kabinet sluiten ook aan op de wensen van LTO Nederland. Zo wordt de Borgstellingsregeling Landbouw verruimd en worden op het gebied van arbeid volgens de organisatie belangrijke stappen gezet.

Vakorganisaties

De vakbeweging is blij met de maatregelen. FNV-voorman Han Busker spreekt van goede maatregelen waarin het behoud van werk en inkomen centraal staat. Volgens de VCP is het kabinet ervan doordrongen dat het nu draait om vertrouwen en zekerheid. Het CNV spreekt van mooie zekerheid in onzekere tijden.

Volgens de FNV is het heel goed dat de maatregelen niet alleen gelden voor mensen in vaste dienst, maar ook voor mensen met onzekere contracten en zzp’ers. Voor CNV-voorzitter Piet Fortuin zijn de maatregelen voor flexwerkers, zoals uitzendkrachten, nog een punt van zorg. Dit moet volgens hem goed worden uitgewerkt.

De reformatorische vakorganisatie RMU stelt dat het kabinet zich heel sterk toont door over de grote discussies binnen de arbeidsmarkt heen te stappen en iedere werkende, dus ook flexwerkers en zzp-ers, van dit pakket mee te laten profiteren. Het is ook een goede stap de werktijdverkorting los te koppelen van de ww-uitkering. „Hiermee wordt iedere discussie over de loondoorbetaling voorkomen”, zegt bestuurder Jan Scheuders.

Woensdag vroeg FNV aandacht voor de situatie bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil tot 2000 banen schrappen wegens de coronacrisis, maar als het aan de vakbond gaat nu een streep door dat plan.