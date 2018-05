„Bedrijfsleven op de bres voor defensie”

Het bedrijfsleven zal de komende jaren „alles in stelling brengen” om defensie te ondersteunen. Dat zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW voorafgaand aan een overleg over de nieuwe Defensienota 2018.

Volgens De Boer wordt meer dan eens duidelijk hoe belangrijk veiligheid is. Hij wijst op de toenemende onrust rondom Europa en het toenemende aantal cyberaanvallen. „Alleen in een veilige omgeving kun je zakendoen en is er vertrouwen bij ondernemers”, aldus De Boer.

Volgens de ondernemersorganisatie is er onder mee een goede investeringsagenda nodig. Dat moet er voor zorgen dat defensie tegen lage kosten kan werken, terwijl ook een innovatieve en sterke industrie voor Nederland behouden blijft.