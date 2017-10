Bedrijfscijfers en ECB domineren handelsweek

Beleggers in Amsterdam krijgt de komende week een grote stroom aan bedrijfscijfers te verwerken. Ook elders in Europa en in de Verenigde Staten staan een hoop bedrijfsresultaten op de rol. Verder wordt door de financiële markten uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over het monetaire beleid van de centrale bank.

Volgens ingewijden overweegt de ECB vanaf januari het opkoopprogramma ter waarde van 60 miljard euro per maand te halveren tot 30 miljard euro. De ECB neemt waarschijnlijk bij de rentevergadering op donderdag een besluit over de toekomst van het opkoopprogramma, dat in principe loopt tot eind dit jaar.

Qua bedrijfsresultaten op Beursplein 5 springt maandag AEX-fonds Philips het meest in het oog. Naast het medische technologiebedrijf openen ook BinckBank en Core Laboratories die dag de boeken. Een dag later is het aan Randstad, Flow Traders en Wessanen. Midweeks komen in Amsterdam Heineken, ICT en Arcadis met cijfers.

Donderdag is qua bedrijfscijfers de drukste dag van de week op het Damrak. Grote fondsen als KPN, Relx, Unibail-Rodamco en Galapagos krijgen gezelschap van kleinere bedrijven Besi, NSI, Pharming en Holland Colours. Op vrijdag openen in Amsterdam Gemalto en Corbion nog de boeken.

Internationaal is er de komende week onder meer aandacht voor sportmerk Puma, olieconcerns ExxonMobil, Chevron, Statoil en Total en luchtvaartconcern Lufthansa. Ook automakers Ford, Volkswagen en PSA Peugeot Citroën, mediabedrijf Sanoma, frisdrankproducent Coca-Cola, Burger King-moeder Restaurants Brands International, bierbrouwer Anheuser-Busch Inbev en techbedrijven als Google-moeder Alphabet en internetwinkel Amazon openen de boeken

Verder blijven beleggers de ontwikkelingen in Spanje, en in het bijzonder in de regio Catalonië, scherp in de gaten houden. De Spaanse regering wil de naar onafhankelijkheid strevende regering van Catalonië naar huis sturen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Wel moet de Senaat die stappen nog goedkeuren. Dat gebeurt mogelijk vrijdag. De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft het regionale parlement gevraagd bijeen te komen om de maatregelen van de Spaanse regering te bespreken.

Verder zorgt de verkiezingsuitslag in Japan mogelijk nog voor reuring, al was deze weinig verrassend.