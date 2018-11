Bedrijfsbazen willen realistische prijs CO2

De bazen van vijftig internationale bedrijven, waaronder acht uit Nederland, roepen op tot het zetten van een realistische prijs op de uitstoot van broeikasgas CO2. Volgens hen kan dat het aantrekkelijker maken voor bedrijven om investeringen te doen in duurzame alternatieven.

De oproep wordt gedaan voorafgaand aan een grote klimaattop in het Poolse Katowice. Onder de ondertekenaars zijn de topmannen van LeasePlan, Arcadis, Heineken, ING, DSM, Philips, Signify en Unilever.

„Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor ieder van ons”, zegt Tex Gunning van leasemaatschappij LeasePlan. „Daarom willen we graag samenwerken met alle belanghebbenden om de overgang naar uitstootvrije mobiliteit te versnellen. Het is onze ambitie om in 2030 de netto-emissies van onze vloot van 1,8 miljoen auto’s tot nul te reduceren.”

Gezanten van bijna tweehonderd landen verzamelen zich vanaf zondag in Katowice voor een internationale klimaatconferentie. De nieuwe klimaattop komt drie jaar na de historische conferentie van Parijs.