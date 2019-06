Bedrijfsarts gaat beter om met privacy werknemer

Bedrijfsartsen gaan steeds beter om met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van werknemers. Medewerkers zijn daarover meer tevreden dan drie jaar geleden.

Dat bleek dinsdag uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van OVAL, brancheorganisatie van arbodiensten. Ipsos vroeg ruim 900 werknemers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst, naar de werkwijze en het contact.

Over de gehele linie blijken werknemers net zo tevreden over de arbodienst als in 2016, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden. Dat geldt ook voor het oordeel over de bedrijfsarts.

Opvallend is wel dat de bedrijfsarts steeds meer waardering krijgt op het gebied van privacy. Vooral wat betreft het vertrouwelijk omgaan met medische gegevens scoren de arboprofessionals nu beter. Van de onderzochte werknemers was 83 procent hierover tevreden tot zeer tevreden, tegen 73 procent in 2016. Slechts 3 procent van de dit jaar ondervraagde werknemers zei ontevreden of zeer ontevreden te zijn.

Over de onafhankelijkheid was 71 procent content tegenover 62 in 2016. Slechts 5 procent gaf aan ontevreden te zijn. Ook als het gaat om de duidelijkheid van de afspraken en het daadwerkelijk nakomen daarvan, scoort de bedrijfsarts nu hoger.

Directeur van OVAL Petra van de Goorbergh is verheugd over de uitkomsten. „Juist op punten als onafhankelijkheid en privacy, waar regelmatig discussie over is, zien we mooie resultaten. Dat biedt duidelijk perspectief.”

De conclusies verklaart Van de Goorbergh als volgt: „De regelgeving op gebied van privacy is aangescherpt. Werknemers zijn zich bewust van hun rechten op dit vlak, daarom geven arbodiensten extra voorlichting aan werkgevers en werknemers.”

Vergeleken met de afgelopen jaren verzuimen medewerkers nu vaker door een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Ziekte en ongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken voor verzuim. Verder is 20 procent van het verzuim werkgerelateerd. Een slechte balans tussen werk en privé veroorzaakt 14 procent van het aantal ziekmeldingen.