„Bedrijf voldoet niet aan eisen zzp’er”

Volgens een steekproef van de Belastingdienst huurt het grootste deel van de onderzochte werkgevers zzp’ers in die niet voldoen aan de eisen om als zelfstandige te worden aangemerkt.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Menno Snel van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Belastingdienst beoordeelde de situatie bij 104 werkgevers in een breed scala aan branches en sectoren.

Bij 59 bezoeken bleken de werkgevers „in meer of mindere mate onjuist te handelen”, aldus de staatssecretaris. In de gevallen dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie als „niet juist” benoemde, ging dit bijvoorbeeld om het bestaan van een „verkeerde” gezagsverhouding tussen werkgever en zzp’er.

Verder verrichtten zzp’ers in een aantal gevallen dezelfde werkzaamheden als de eigen werknemers, was er geen vervanging mogelijk voor de zzp’er of werd er niet volgens de getekende overeenkomst gewerkt.

Bij twaalf bedrijven doet de Belastingdienst vervolgonderzoek, omdat er mogelijk sprake is van „kwade opzet”.

Volgens de staatssecretaris werd de steekproef uitgevoerd als deel van het toezichtsplan dat op 1 juli 2018 werd ingevoerd. In dit plan wordt het toezicht op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) uitgelegd.

Deze wet is in 2016 ingevoerd om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan.

Tot nu toe wordt de wet alleen nageleefd om „kwaadwillendheid” tegen te gaan. Dat gaat om gevallen van uitbuiting en het bewust ontduiken van premies en belastingen. Dit doet de Belastingdienst door het opleggen van naheffingen en boetes.

In 2020 wil het kabinet de wet volledig handhaven.