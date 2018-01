Bedrijf Saudische prins omhoog op beurs

Kingdom Holding, het investeringsbedrijf van de steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal, heeft zondag een flinke koerssprong gemaakt op de beurs in Riyad. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de prins weer op vrije voeten is.

De Saudische autoriteiten hebben dit weekend meerdere Saudische prinsen en zakenlieden vrijgelaten die in november vorig jaar waren opgepakt. Voor hun vrijheid moesten ze substantiële bedragen op tafel leggen, al is niet bekend hoeveel precies is betaald.

De onderneming van de prins ging in november na het nieuws van de arrestaties nog flink onderuit. Toen zakte de waarde van de aandelen van ruim 10 Saudische rial naar circa 8 rial. Inmiddels heeft de koers zich hersteld tot 10,04 rial, omgerekend ruim 2,15 euro.

Bin Talal is een van de rijkste personen ter wereld. Zijn vermogen is geschat op zeker 15 miljard euro. Journalisten spraken pas nog met hem in zijn suite in het Ritz-Carlton hotel in Riyad, waar hij twee maanden moest verblijven. „Er zijn geen aanklachten. Er zijn slechts enkele onenigheden tussen mij en de overheid”, liet hij weten.