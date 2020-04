Bedrijf Plasterk gaat samenwerken met Belgen aan kankeronderzoek

Frame Therapeutics, dat in 2018 mede door oud-minister Ronald Plasterk is opgericht, gaat met het Belgische eTheRNA werken aan een kankervaccin. Beide biotech-bedrijven hebben ervaring in het ontwikkelen van immuuntherapieën.

Frame Therapeutics richt zich op de ontwikkeling van zogeheten neo-antigenen, een nieuwe vorm van biotechnologie die kan worden ingezet tegen kanker. ETheRNA houdt zich bezig met het ontwikkelen van vaccintechnologie

„Onze neo-antigenen zijn een goede match met de technologie van eTheRNA”, aldus Plasterk in een verklaring. Hij verwacht dat de samenwerking leidt tot „een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kankervaccins.”

Steven Powell, de topman van eTheRNA zegt onder de indruk te zijn van de technologie van Frame Therapeutics. „We kijken ernaar uit om de mogelijkheden van het toedienen van neo-antigenen aan tumoren te bestuderen en zo een nieuw hoofdstuk te beginnen in de ontwikkeling van immuuntherapie tegen kanker.”