Bedrijf krijgt boete voor gebruik vingerafdrukken personeel

Een bedrijf dat werknemers verplichtte om vingerafdrukken te laten scannen voor het in- en uitklokken heeft privacyregels geschonden. Dat oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die de onderneming een boete van 725.000 euro oplegde. Het bedrijf, dat vanwege een uitspraak bij de rechter niet bij naam kan worden genoemd, kon zich volgens de AP niet beroepen op een uitzondering om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken.

Biometrische gegevens zoals een vingerafdruk, zijn bijzondere persoonsgegevens, benadrukt de autoriteit. Een vingerafdruk is immers niet vervangbaar zoals bijvoorbeeld een wachtwoord. Als het mis gaat kan de impact groot zijn en een leven lang negatief effect hebben op iemand, aldus vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. „Deze categorie persoonsgegevens wordt door de wet extra beschermd, want in verkeerde handen kan dit mogelijk leiden tot onherstelbare schade zoals chantage of identiteitsfraude.”

Vingerafdrukken mogen volgens de toezichthouder door organisaties in twee gevallen wel worden gebruikt. Dat kan als het bedrijf zijn werknemers om een uitdrukkelijke toestemming vraagt, die „ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd èn vrij is”. Daarnaast is het gebruik van biometrische gegevens toegestaan als het noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Voor het bedrijf in kwestie gold geen van deze uitzonderingen, concludeerde de autoriteit.

De onderneming heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de AP.