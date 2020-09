Bedrijf Berlusconi verliest zaak bij Nederlandse rechter

Mediaset, het door de familie Berlusconi gecontroleerde mediabedrijf, heeft een kort geding verloren bij het gerechtshof Amsterdam. Die heeft een herstructurering van het bedrijf verboden. De familie van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wilde de Italiaanse en Spaanse tak van de onderneming via een grensoverschrijdende juridische fusie laten opgaan in een op papier Nederlands bedrijf.

Het Franse mediaconcern Vivendi is fel gekant tegen de hervorming en heeft zo’n 29 procent van de aandelen Mediaset in handen. Vivendi is altijd tegen de plannen geweest, omdat het binnen de nieuwe structuur aan invloed zou inboeten terwijl de familie Berlusconi meer te zeggen krijgt. Het gerechtshof is het met de Fransen eens.

Mediaset zegt zijn Italiaanse en Spaanse activiteiten samen te willen voegen om zo beter te kunnen opboksen tegen concurrenten in de mediasector. De nieuwe opzet zou de slagkracht van Mediaset vergroten in de concurrentiestrijd met entertainmentreuzen als Netflix, Amazon en Walt Disney.