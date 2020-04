Bedrijf achter Tena koopt Nijmeegse maker blaassensor

De Zweedse maker van verzorgingsproducten Essity, dat onder andere achter de merken Tena en Libresse bezit, koopt het Nijmeegse bedrijf Novioscan. Deze tien personeelsleden tellende onderneming ontwikkelt apparaten die mensen met incontinentie helpen aan te voelen wanneer hun blaas vol zit.

Essity telt circa 6,5 miljoen euro neer voor Novioscan. Na de overname blijven alle medewerkers in dienst van het Nederlandse bedrijf.

Het in 2014 opgerichte Novioscan ontwikkelt onder andere de SENS-U. Dit apparaat meet met behulp van een sensor en echotechnologie hoe vol de blaas zit. Het geeft vervolgens een „discreet” seintje als het tijd is om naar het toilet te gaan. Het apparaat is vooralsnog alleen voor kinderen met blaasproblemen beschikbaar. Een versie voor volwassenen is nog in ontwikkeling.