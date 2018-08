Bedrijf achter Nivea zonniger over toekomst

Beiersdorf heeft hogere verwachtingen voor het hele jaar. In de eerste zes maanden had de Nivea-maker de wind in de rug. De sterkere economie stuwde de vraag naar luxe cosmetica, zoals van Beiersdorfs La Prairie waarvan ruim de helft meer over de toonbank ging.

Beiersdorf stelde de omzetverwachting voor dit jaar bij van 4 procent groei naar 5 procent. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de autonome groei van de omzet 7,7 procent. Mede door wisselkoerseffecten bleef daar maar een groei van 2,8 procent naar 3,6 miljard euro van over. De bedrijfswinst steeg met 4,3 procent naar 585 miljoen euro.

Beiersdorf staat voor een wisseling aan de top. Topman Stefan Heidenreich vertrekt uiterlijk eind volgend jaar als zijn contract afloopt, maar is bereid eerder te vertrekken als er een opvolger is gevonden. Onlangs volgde Dessi Temperley al Jesper Andersen op als financieel directeur.