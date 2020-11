‘Bedrijf achter kledingketen Topshop staat op omvallen’

Het Britse modeconcern Arcadia, bekend van winkelketens Topshop en Topman, staat op omvallen. Volgens de Britse nieuwszender Sky News kunnen maandag al bewindvoerders worden aangesteld. Daarmee komen 15.000 Britse banen in gevaar. Ook in Nederland hebben vrouwenmodewinkel Topshop en mannenmodetegenhanger Topman een winkel, in Amsterdam. Vestigingen in Rotterdam en Den Haag sloten al eerder de deuren.

Arcadia heeft naast Topshop en Topman ook nog andere winkelketens die vrijwel alleen maar in het Verenigd Koninkrijk te vinden zijn zoals Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Evans, Miss Selfridge en Outfit. Naar verwachting kunnen vooral Topshop en Topman bij een faillissement op interesse rekenen. Die winkelketens zouden honderden miljoenen ponden kunnen opbrengen.

De meeste van de ruim 500 winkels van Arcadia zijn nu dicht vanwege de lockdown in Engeland. Voor betaling van het personeel steunt het bedrijf al maanden op de Britse overheid.