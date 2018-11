Bedrijf achter Fortnite voert winst flink op

De Chinese internetgigant Tencent heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Het bedrijf achter computerspel Fortnite en de bekende Chinese app WeChat wist met een sterke groei op het gebied van advertenties de lastige marktomstandigheden op de Chinese gamingmarkt te compenseren.

Mede door Chinese overheidsmaatregelen om gameverslaving tegen te gaan, is Tencent er nog niet in geslaagd om echt geld te verdienen met populaire games als Fortnite en PlayerUnknown’s Battlegrounds.

In WeChat heeft het bedrijf evenwel een sterke troef in handen. De socialemedia-app is een soort combinatie van Twitter, Facebook en WhatsApp. Met WeChat is het ook mogelijk om betalingen te doen, bijvoorbeeld voor het kopen van een vliegticket of het bestellen van een taxi. De app telt inmiddels al meer dan een miljard gebruikers.

De totale kwartaalopbrengsten van Tencent gingen met bijna een kwart omhoog naar een kleine 81 miljard yuan, omgerekend ruim 10 miljard euro. Onder de streep bleef dik 23 miljard yuan over. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder en tevens meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.