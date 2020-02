Bedrijf achter Douwe Egberts krijgt financieel directeur

JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, heeft in Scott Gray nu ook een financieel directeur. Eigenaar JAB voegde Jacobs Douwe Egberts (JDE) onlangs samen met Peet’s Coffee en de investeerder overweegt de gecombineerde koffie- en theeactiviteiten naar de beurs te brengen, mogelijk in Amsterdam.

Bij de aankondiging van de samenvoeging was al bekendgemaakt wie de nieuwe topman zou worden van het fusiebedrijf. Dat is Casey Keller, die eerder aan het hoofd stond van Peet’s Coffee. Hij is blij dat hij later deze maand ondersteuning krijgt van Gray, die eerder werkte in financiële rollen bij bierreus AB InBev en Deutsche Bank.

Tegelijk met deze aankondiging is ook een lijstje met namen van nieuwe commissarissen voor JDE Peet’s naar buiten gebracht. JAB liet over de mogelijke beursplannen geen nieuws los.

Samen zijn JDE en Peet’s Coffee bepaald geen kleine jongen op de koffiemarkt. De combinatie is goed voor een jaaromzet van ongeveer 7 miljard euro. JDE Peet’s krijgt mogelijk al in de eerste helft van dit jaar een notering in Amsterdam, meldde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. Er wordt naar verluidt gemikt op een opbrengst van zo’n 3 miljard euro. Daarmee zou het de grootste Europese beursgang zijn sinds die van de Duitse remmenfabrikant Knorr-Bremse in Frankfurt in oktober 2018.