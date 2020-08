Bedrijf achter Buienalarm neemt Weeronline over

Infoplaza, het bedrijf achter Weerplaza en Buienalarm, neemt Weeronline over. Daardoor groeit het bedrijf naar eigen zeggen uit tot het grootste weerplatform van de Benelux. De sites en apps zijn bij elkaar goed voor meer dan 10 miljoen bezoekers per maand.

Volgens Infoplaza is de deal mede mogelijk gemaakt door investeerder Bolster Investment Partners. Die verwerft een belang van 42,5 procent in Infoplaza. Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

„De overname van Weeronline is een belangrijke strategische stap in het verwezenlijken van onze ambities”, zegt directeur René Westening van Infoplaza. Ook bij Weeronline bestaat enthousiasme over de overname. „Wij geloven sterk in de vele synergieën die we met Infoplaza als nieuwe eigenaar kunnen maken”, laat het bedrijf weten.

Het uit 2008 stammende Infoplaza levert weersvoorspellingen aan onder meer De Telegraaf, het AD, de NOS, de Volkskrant, NU.nl en aan een aantal regionale omroepen. Weeronline werd al in 2000 opgericht door weerman Gerrit Hiemstra. Ook dat bedrijf heeft samenwerkingen met verschillende media, waaronder persbureau ANP.