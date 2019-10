Bedrijf achter British Airways voelt stakingen

Luchtvaartconcern IAG heeft in het derde kwartaal minder omzet behaald dan een jaar eerder door de stakingen bij dochteronderneming British Airways. IAG had ook last van lagere ticketprijzen bij de prijsvechters Vueling en Level.

De eerste staking in 40 jaar bij de luchtvaartmaatschappij betekende uitval van vluchten. Daardoor moesten zo’n 200.000 reizigers hun plannen aanpassen. De acties namen een hap van 155 miljoen euro uit de operationele winst.

De resultaten voor het hele jaar komen 6 procent oftewel 215 miljoen euro lager uit dan eerder gedacht. IAG heeft de capaciteitsgroei ingedamd voor dit jaar en 2020. Het bedrijf komt volgende maand met meer details daarover naar buiten tijdens een dag voor investeerders.