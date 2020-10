Bedrijf achter Ariel en Pampers verkoopt meer schoonmaakmiddelen

Procter & Gamble (P&G), het moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Dat dankt het Amerikaanse concern onder meer aan een gestegen verkoop van schoonmaakmiddelen voor in en om het huis in verband met de coronacrisis. Maar ook bij de andere divisies voor persoonlijke verzorging en schoonheidsproducten nam de verkoop toe.

De omzet steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar op jaarbasis met 9 procent tot 19,3 miljard dollar. Er werd een nettowinst behaald van bijna 4,3 miljard dollar, een toename van 19 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De sterkste groei kwam voor rekening van de divisie die zich bezighoudt met wasmiddelen, luchtreinigers en schoonmaakproducten. P&G gaf aan zijn verwachtingen voor het gehele lopende boekjaar naar boven bij te stellen.