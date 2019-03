„Bedreiging ondernemers komt vaak voor”

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland trekt in De Telegraaf aan de bel over bedreiging en intimidatie van ondernemers. Volgens voorzitter Jacco Vonhof komen dit soort praktijken vaak voor. „Vooral in het laatste halfjaar is er sprake van een significante toename”, zegt hij tegen de krant.

Het gaat bijvoorbeeld om een mkb’er die onder druk wordt gezet om met een bepaalde partij in zee te gaan. Hierbij wordt dan gezegd dat men weet waar zijn kinderen op school zitten. MKB-Nederland zou al honderden meldingen van deze en andere incidenten hebben ontvangen.

„Veel ondernemers weten vaak niet wat ze moeten doen in zo’n situatie. Ze zijn bang om hun verhaal te doen”, aldus Vonhof, die opmerkt dit soort dingen tegenwoordig niet alleen meer gebeuren op bedrijventerreinen en op het platteland, maar ook in de winkelstraat.

Later deze week praat de Tweede Kamer ook over dit onderwerp. Vonhof roept de politiek op de problemen aan te pakken. „Er zijn te veel regels die er voor zorgen dat we deze vorm van ondermijnende criminaliteit niet kunnen bestrijden. Dat heeft vooral met privacy te maken, waardoor het niet mogelijk is bepaalde gegevens uit te wisselen.”