Bedenker indexfonds John Bogle (89) overleden

John Bogle, de bedenker van het indexfonds, is op 89-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was ook de oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Vanguard. Hij overleed in Bryn Mawr, Pennsylvania, laat het bedrijf weten in een verklaring.

Bogle bedacht in 1976 het eerste indexfonds, de Vanguard 500 Index Fund. Daarmee ontketende hij een revolutie op de aandelenmarkt. Mensen konden zonder tussenkomst van dure agenten investeren in een vaststaand fonds met aandelen van grote bedrijven. De aandelen in het fonds zijn nu ongeveer 387 miljard euro waard.

Bogle had al bijna zijn hele leven gezondheidsproblemen. Hij overleefde zes hartaanvallen en leefde sinds 1996 met een pacemaker.

Het bekendste indexfonds in Nederland is de AEX. Daarin zitten de aandelen van 25 bedrijven met de grootste marktkapitalisatie.