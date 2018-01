Bebo Parket gemaand om prijzen exclusief btw

De Stichting Reclame Code heeft het Vriezenveense bedrijf Bebo Parket publiekelijk gemaand vanwege het vermelden van prijzen exclusief btw in krantenadvertenties.

In de paginagrote advertenties beveelt het bedrijf zijn vloeren aan voor lage prijzen. Deze zijn, zoals de kleine lettertjes vermelden, in combinatie met ondervloeren en exclusief btw. Dat laatste is volgens de Stichting Reclame Code wettelijk niet toegestaan in advertenties die gericht zijn op particulieren.

De zaak kwam in december bij de stichting terecht na een klacht over een advertentie in De Telegraaf. Bebo heeft sinds die tijd volgens de Stichting Reclame Code geen beterschap getoond, waarna is overgegaan op het publiek maken van de aanmaning.

Frans Bolier, eigenaar van Bebo Parket, zei woensdag in een reactie zijn werkwijze niet aan te passen. „Wij richten ons vooral op bedrijven en die werken altijd met prijzen exclusief btw. Dat particulieren hier ook hun vloeren komen halen, is een feit. Ze zijn hartelijk welkom.”

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf een advies krijgt van de Stichting Reclame Code. In 2016 kwam er ook een klacht binnen na een advertentie in het dagblad Tubantia.