Beademingsapparatuur helpt GE beetje in moeilijk kwartaal

Industrieel concern General Electric (GE) heeft een moeizaam kwartaal gehad ondanks meer vraag naar beademingsapparatuur vanwege het coronavirus. Het bedrijf, dat behalve medische apparatuur ook onder meer vliegtuigmotoren, windmolens en gasturbines maakt, had veel last van de coronacrisis. Niet alleen de omzet en winst daalden stevig, de onderneming kreeg ook flink minder opdrachten binnen.

GE maakte wel meer beademings-, röntgen- en echo-apparatuur vanwege het coronavirus. De vraag naar andere medische apparatuur en investeringen in onder meer diagnostische software bleven wel achter.

De tak die zich bezighoudt met hernieuwbare energie deed het van alle GE-onderdelen het beste met een omzetdaling van 3 procent. De luchtvaarttak zag de verkopen met 44 procent afnemen en was het zwaarst getroffen. GE rekent hier op een langzaam herstel.

Het concern was wel positief gestemd over de mate waarin het lukte de kosten omlaag te brengen. Ook slaagde het bedrijf er beter in om geld uit te sparen door bepaalde investeringen uit te stellen.

De omzet van heel GE daalde met haast een kwart tot 17,8 miljard dollar. Onder de streep stond een verlies van 2,1 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog een winst van 104 miljoen dollar.