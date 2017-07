Bayer verlaagt winst- en omzetverwachting

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer heeft zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Dat is het gevolg van tegenvallende resultaten van de landbouwtak in Brazilië in het afgelopen kwartaal, maakte het bedrijf donderdag bekend.

Bayer verwacht nu dat de omzet in heel 2017 uitkomt op meer dan 49 miljard euro. Eerder ging het concern uit van rond de 51 miljard euro. De groei van het bedrijfsresultaat (ebitda) komt naar verwachting onder de 10 procent uit. Eerder was dit meer dan 10 procent.

De chemiereus waarschuwde vorige maand al dat het tegen een aantal tegenslagen was aangelopen, vooral in Brazilië, de op een na grootste markt op het gebied van landbouw. Klanten bleken daar aan het einde van het oogstseizoen met groter dan verwachte voorraden te zitten.