„Bayer-top plant nieuwe bijeenkomst”

Het bestuur van de Duitse chemiereus Bayer wil op korte termijn bijeenkomen om een reactie te bespreken op de opstand van aandeelhouders tegen de top van het bedrijf. Dat heeft een ingewijde aan persbureau Bloomberg laten weten.

De aandeelhouders stemden vorige week tegen een decharge voor topman Werner Baumann en het bestuur, wat neerkomt op een motie van wantrouwen. De raad van commissarissen van Bayer bleef wel achter Baumann staan.

Het bestuur van Bayer zou nu verschillende veranderingen overwegen om de muitende aandeelhouders tegemoet te komen. Wat voor veranderingen dat precies zijn, is onduidelijk. Daarbij wil het bestuur de juiste balans vinden tussen snelle actie en nuchtere analyse van de opties.

De raad van commissarissen zou ook snel opnieuw gaan vergaderen. Daarmee zou het toezichtsorgaan aan aandeelhouders willen laten zien dat ze hun zorgen serieus nemen.

De aandeelhouders vragen zich vooral af of Baumann de risico’s van de overname van Monsanto en dan met name van de onkruidverdelger Roundup wel goed heeft ingeschat. Dat middel, dat kanker zou veroorzaken, is inzet van veel rechtszaken in de Verenigde Staten en kan Bayer veel geld kosten. Sinds de fusie met Monsanto is al 35 miljard euro aan beurswaarde verdampt.

Niet alle aandeelhouders willen hetzelfde. Een deel wil dat de Roundup-zaken voortvarend worden aangepakt door bijvoorbeeld schikkingen te treffen. Andere aandeelhouders willen dat Bayer zijn strategische opties bekijkt en zichzelf opsplitst in een chemiebedrijf en een bedrijf dat zich op landbouw richt.

Verder wil een deel van de aandeelhouders dat de raad van commissarissen tegen het licht wordt gehouden. Die zou meer Amerikaanse inbreng moeten krijgen en meer mensen met kennis van landbouw.