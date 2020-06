Bayer schikt voor miljarden in Roundup-zaak

Chemiebedrijf Bayer heeft een schikking getroffen met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van 9,1 miljard tot 9,8 miljard euro.

Bayer zou vorige maand al een mondeling akkoord met de advocaten van de slachtoffers hebben bereikt. Het chemiebedrijf, dat de slepende kwestie rond Roundup overnam toen het de Amerikaanse branchegenoot Monsanto kocht, is nu ook schriftelijke akkoord gegaan. Van de totale som is 8,5 miljard euro bedoeld voor het schikken van claims van huidige slachtoffers. De rest is voor toekomstige zaken.

De slachtoffers menen dat Roundup en zijn werkzame bestanddeel glyfosaat de kankervorm non-hodgkinlymfoom veroorzaakt. De totstandkoming van de schikking, die circa 95.000 gevallen omvat, was buitengewoon complex. Er moest een afzonderlijk een akkoord worden bereikt met 25 advocatenkantoren.

Bayer staat nog voor de opgave om met 25.000 klagers, die nog niet akkoord gingen, tot een schikking te komen. Bayer benadrukt dat de schikking niet betekent dat het bedrijf schuld bekend.