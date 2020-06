Bayer mag diergeneesmiddelentak aan Elanco verkopen

De Europese Commissie keurt het goed dat Elanco de diergeneesmiddelentak van chemieconcern Bayer overneemt. Een voorwaarde voor de overname is dat Elanco de verkoop van een aantal producten afstoot, zodat er geen mededingingsbezwaren zijn. De transactie leidt namelijk tot de oprichting van het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld.

Elanco moet een aantal producten tegen oorinfecties en een aantal parasietendodende middelen van de hand doen. „Zo kan er met deze overname genoeg concurrentie en innovatie blijven bestaan”, stelt vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager. „Dierenartsen, huisdierbezitters en boeren moeten kunnen rekenen op goede farmaceutische producten voor hun dieren, voor een goede prijs.”

Elanco is de voormalige diergeneesmiddelentak van farmaceut Eli Lilly, die vorig jaar naar de beurs werd gebracht. Het bedrijf zou de overname gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in aandelen willen voldoen. Hoe hoog die verkoopprijs wordt, is nog niet duidelijk.

Bayer maakte eind vorig jaar bekend van zijn diergeneesmiddelendivisie af te willen. Na de overname van het Amerikaanse Monsanto was het Duitse chemieconcern op te veel terreinen actief. Behalve van diergeneesmiddelen wil Bayer ook af van de voetverzorgingsproducten van Dr. Scholl en de zonnebrandproducten van Coppertone.