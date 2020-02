Bayer dicht bij alternatief voor omstreden onkruidmiddel

Chemiereus Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een onkruidverdelger die als alternatief voor het omstreden middel glyfosaat dient. Het bedrijf heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt. Het is volgens Bayer voor het eerst in dertig jaar dat zo’n nieuwe stof voor de akkerbouw is gevonden.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Roundup, een onkruidverdelger waarvan veel mensen zeggen kanker te hebben gekregen. Tegen Bayer, dat het middel via de overname van branchegenoot Monsanto in handen kreeg, lopen tienduizenden rechtszaken wegens Roundup. Hoewel het Duitse concern het middel veilig noemt, is het bedrijf al meermaals veroordeeld tot het betalen van miljoenenboetes. Bayer wil nu een schikking treffen met andere vermeende gedupeerden. Het totaalbedrag kan volgens analisten rond de 10 miljard dollar liggen.

Het is Bayer er veel aan gelegen een alternatief voor glyfosaat te vinden. Vorig jaar kondigde het chemiebedrijf aan 5 miljard euro te investeren in die zoektocht.