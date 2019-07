Bavaria-moeder koopt zich in bij Georgiërs

Swinkels Family Brewers, onder andere bekend van het biermerk Bavaria, heeft een aanzienlijk minderheidsbelang genomen in de Georgische brouwerij Argo. Het Brabantse familiebedrijf hoopt met de investering zijn marktaandeel in het land vergroten.

Swinkels neemt voor een niet bekendgemaakt bedrag een belang van 40 procent in Argo, dat later kan worden uitgebreid naar een meerderheidsbelang. Het bedrijf uit Lieshout wil internationaal niet alleen groeien door export vanuit Nederland en België, maar ook in belangrijke afzetmarkten zelf bier brouwen. De investering in Argo moet daarbij helpen.

Op dit moment slijt Swinkels zijn bieren Bavaria en Hollandia in Georgië via licentieovereenkomsten. Daarmee heeft het bedrijf naar eigen zeggen een marktaandeel van 15 procent.

Argo dankt zijn naam aan het gelijknamige biertje dat in de vroege jaren negentig als eerste nationale biermerk van het onafhankelijke Georgië op de markt kwam. Ook frisdrankreus Coca-Cola heeft een belang in de bierbrouwer.