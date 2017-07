Bavaria gaat 20 miljoen euro investeren in Brouwerij Palm in België. Dat heeft Palm Belgian Craft Brewers donderdag aangekondigd.

De brouwerij nam in mei 2016 een meerderheidsbelang in Palm Belgian Craft Brewers over. Vanaf 2021 wil Bavaria het Belgische bedrijf volledig bezitten.

Bavaria deed eerder al een investering van 2,3 miljoen euro in de brouwerij van Palm-dochter Rodenbach.