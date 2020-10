BAT Niemeyer wil shagfabriek Groningen sluiten

Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is van plan zijn shagfabriek in Groningen te sluiten en de productie te verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. Daardoor worden 185 werknemers getroffen.

BAT Niemeyer, fabrikant van merken zoals Pall Mall, Lucky Strike, Samson en Javaanse Jongens, zegt dat voordelen zijn te behalen bij het samenbrengen van de productie van sigaretten en shagtabak op minder locaties. Het zou de bedoeling zijn dat de Groningse fabriek in de tweede helft van 2022 wordt gesloten.

Vakbond CNV zegt dat door de sluiting van de fabriek ook ongeveer zestig werknemers die via de sociale werkplaats bij BAT Niemeyer actief zijn worden geraakt. „De fabriek gaat dicht, het is straks over en uit. Die boodschap komt hard aan. De verslagenheid is groot”, aldus onderhandelaar Hank Oomkes van CNV Vakmensen.

Oomkes spreekt verder van een grote klap voor de werkgelegenheid in de regio. „Het is maar de vraag of het lukt om iedereen van werk naar werk te krijgen. Veel werknemers hebben lange dienstverbanden. En er zijn in de regio nog meer bedrijven die aan het reorganiseren zijn, zoals NAM, Shell en NEG. Ik maak me daar zorgen over.”

BAT Niemeyer, voorheen bekend als Koninklijke Theodorus Niemeyer, maakt onderdeel uit van British American Tobacco, één van de grootste tabaksondernemingen ter wereld.