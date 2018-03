Basic-Fit pompt resultaten verder op

Basic-Fit blijft stevig aan de weg timmeren. De beursgenoteerde sportschooluitbater zag de omzet en het bedrijfsresultaat het afgelopen jaar groeien, geholpen door een flink aantal nieuwe vestigingen die het uit de grond stampte. Ook dit jaar verwacht Basic-Fit weer ruim honderd nieuwe sportscholen te openen in de vijf landen waar het actief is.

Het Europese sportscholennetwerk van Basic-Fit groeide afgelopen jaar met 102 vestigingen tot in totaal 521. De Europees marktleider groeide vooral in Frankrijk. In dat land was in een jaar tijd sprake van praktisch een verdubbeling van het aantal sportscholen tot 160. Basic-Fit denkt in dat land uiteindelijk minstens 600 clubs te kunnen openen. In Nederland kwamen er afgelopen jaar vier nieuwe sportscholen van Basic-Fit bij.

Topman René Moos sprak van een uiterst succesvol jaar met meer clubs, leden, omzet en winst. De omzet over het hele jaar viel 26 procent hoger uit tot 326 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal leden steeg in twaalf maanden tijd eveneens met 26 procent tot ruim 1,5 miljoen. Verder leverden aanvullende diensten zoals het aanbieden van persoonlijke trainers 31 procent meer op.

Onder de streep resteerde voor Basic-Fit een bedrag van 11,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van ruim 32 miljoen euro.

Basic-Fit rekent voor de komende jaren op verdere groei. In eerste instantie mikt het bedrijf op het openen van meer clubs in Frankrijk en Spanje. De uitbater van sportscholen keert vanwege de groeiplannen ook nog geen dividend uit. Het betreden van nieuwe markten, naast de Benelux-landen, Frankrijk en Spanje, is iets voor de langere termijn, aldus de topman.

Het bedrijf verwacht in 2025 tot wel 5 miljoen mensen in beweging te krijgen, ook door het aanbieden van virtuele groepslessen. Daarmee bereikt Basic-Fit ook mensen buiten de sportschool. Het was voor Moos nog niet exact duidelijk wat de financiële impact voor Basic-Fit zal zijn van het online-initiatief dat nu circa twee maanden in de lucht is.