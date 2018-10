Basic-Fit groeit hard, vooral in Frankrijk

De beursgenoteerde sportschooluitbater Basic-Fit blijft flink groeien, vooral in Frankrijk. In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg de onderneming er netto 65 nieuwe sportclubs bij. Daarvan lagen er 57 in Frankrijk en slechts vijf in Nederland.

Basic-Fit slaagde er daarnaast in om zijn ledenbestand op jaarbasis met 21 procent op te voeren tot bijna 1,8 miljoen mensen. De omzet over de eerste drie kwartalen dikte met 22 procent aan tot 291,5 miljoen euro.

Topman Rene Moos is verheugd over de resultaten. Hij wijst erop dat Basic-Fit in september tevens is begonnen met nationale reclamecampagnes in Frankrijk om het sportschoolmerk nog meer op de kaart te zetten. Volgens Moos is de onderneming goed op weg om dit jaar minstens honderd nieuwe filialen te openen. Eind september had Basic-Fit al 41 clubs in aanbouw. Die openen in ieder geval in het vierde kwartaal. Moos verwacht verder dit jaar zo’n 23 procent ledengroei neer te zetten.

De keten is nu goed voor 586 clubs, waarvan 217 in Frankrijk, 169 in België en 157 in Nederland. Het bedrijf is ook nog op kleinere schaal actief in Spanje en Luxemburg.