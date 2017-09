Barstjes in kredietrating China

De aanhoudende sterke groei van de Chinese schuldenlast zet de kredietwaardigheid van het land onder druk. Kredietbeoordelaar S&P ziet de economische en financiële risico’s in het land toenemen en verlaagde daarom het advies voor China met één stapje van AA- naar A+.

De afwaardering weerspiegelt de toegenomen vraag sinds 2009 van China naar krediet. De groei van de vraag was daarbij dikwijls boven die van de inkomensgroei. De economische opmars is weliswaar volgens S&P deels te danken aan de gestegen uitgaven van China, maar de keerzijde is wel het negatieve effect op de financiële stabiliteit.

S&P maakt zich overigens nog geen grote zorgen om China. De verwachtingen voor het land zijn stabiel. Daarbij wordt verwezen naar de „robuuste” economische ontwikkeling en verbeterde fiscale situatie die zich de komende jaren zal voortzetten.