Barnier noemt vis als serieus probleem voor akkoord met Britten

De eerste onderhandelingsronde over een toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is „constructief” verlopen. Maar er zijn verschillende onderwerpen, waaronder toegang tot de Britse viswateren, waarover Brussel en Londen „serieus” ver uit elkaar liggen.

Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van de eerste gespreksronde die maandag in Brussel begon en donderdag werd afgesloten. De Britten willen elk jaar opnieuw onderhandelen over hoeveel vis de EU-lidstaten mogen vangen. Dat is onpraktisch, aldus Barnier. De EU wil de visserij in het toekomstige handelsakkoord opnemen. Ook zijn regels over eerlijke concurrentie voor Britse en Europese bedrijven en de rol van het Europees Hof van Justitie strijdpunten.

De partijen onderhandelen verder van 18 tot 20 maart in Londen. „We zullen in de geest van vertrouwen doorgaan en er alles aan doen om voor het einde van het jaar een akkoord te bereiken”, stelde Barnier. Hij noemde dat een uitdaging, en wees opnieuw op de korte tijd die ervoor staat. De transitieperiode waarin Londen de EU-regels nog volgt, eindigt op 31 december. Van de mogelijkheid om die periode te verlengen met een of twee jaar en rustig verder te werken aan een akkoord wil premier Boris Johnson vooralsnog niets weten.