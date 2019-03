Barneveldse fietsondernemer Eric Jansen focust op kwaliteit

Wie bij Jansen 2wielers in Barneveld binnenloopt, kan het niet ontgaan: de zaak mag zich dit jaar Nederlands beste tweewielerwinkel noemen. De oorkonde is zo ongeveer het eerste waar het oog op valt. Maar daarna zijn het toch echt de fietsen.

De keuze in de twee jaar geleden geheel vernieuwde winkel is ruim: van stadsfietsen tot high speed e-bikes, en alles wat er tussenin zit. Voor jong en oud. Wie wat beter kijkt, valt op dat bekende merken als Gazelle, Batavus en Sparta in de minderheid zijn. Dat heeft alles te maken met de strategie van eigenaar Eric Jansen (30). Toen hij in 2008 voor zichzelf begon, besloot hij zich te focussen op fietsen van topkwaliteit. Vandaar namen als RIH, Riese & Müller en Flyer. En Santos, een merk waarbij de fiets helemaal naar wens van de klant in elkaar wordt gezet.

Prijzige merken, erkent de ondernemer. „De duurste fiets die hier staat, kost bijna 9000 euro. Maar we hebben ook fietsen van 500 euro. Wij vinden dat niet de prijs richtinggevend moet zijn, maar het fietsplezier.”

„Topmerken herken je aan de details”, zegt hij. „Lasnaden zijn mooi afgewerkt, boutjes zijn van roestvrij staal, trapas en velgen hebben een hoge kwaliteit, handvatten zijn van leer zodat ze niet plakken. Dit is geen kritiek op de bekende merken, maar die worden nu eenmaal in massaproductie gemaakt. Na een paar jaar komen de gebreken.”

Elke verkochte fiets wordt ingesteld op de lichaamsbouw van de klant. En dan niet even „op het timmermansoog” maar aan de hand van een zogeheten bodyscan. Het apparaat, dat doet denken aan een paskamer, meet zaken als de lengte van bovenbenen en armen, de stand van het bekken en de hoogte van de romp. Met die gegevens rekent een computerprogramma uit hoe de fiets moet worden ingesteld.

Naast het scanapparaat staat een krukje: de zadelmeter. Jansen legt er een vel papier op, gaat erop zitten en buigt een keer naar links en een keer naar rechts. Op het vel blijft een afdruk achter van zijn zitbeenderen. „De afstand tussen de zitbeenderen en de plaatsing ten opzichte van het stuitje is voor ieder mens uniek. We kiezen een geschikt zadel uit en garanderen dan dat de klant geen zadelpijn krijgt.”

Showroom

Eric Jansen begon op zijn zestiende als monteur in een Barneveldse fietsenzaak. Toen zijn werkgever een andere winkel overnam, mocht hij die runnen. Begin 2008 kon hij deze winkel, die intussen naar de huidige locatie aan de Livingstonestraat was verplaatst, overnemen. En zo begon hij op negentienjarige leeftijd voor zichzelf.

Met succes, mag wel gezegd worden. In 2012 opende hij een vestiging in Bennekom en in 2015 nam hij ook de oorspronkelijke winkel van zijn vroegere werkgever over. In 2017 besloot hij alles te concentreren aan de Livingstonestraat. De winkel werd verbouwd en uitgebreid. Vandaag beschikt hij hier over 1000 vierkante meter showroom en een 200 vierkante meter grote open werkplaats.

In de winkel staan tegen de 500 fietsen, vooral nieuwe maar ook gebruikte. Klanten komen uit wijde omgeving. Omzetcijfers wil Jansen liever niet geven. Wel wil hij kwijt dat hij nu ongeveer tien keer zoveel fietsen verkoopt als in 2008. Destijds was de elektrische fiets al in opkomst. En terwijl de markt voor nieuwe fietsen landelijk krimpt, groeit het aantal verkochte e-bikes nog altijd. „Meer dan de helft van de fietsen die wij verkopen, is een e-bike.”

Fiets leasen

De jury van de verkiezing van de beste tweewielerwinkel prijst onder meer de service van Jansen 2wielers. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een bus met monteur op de weg. „Mensen gaan voor gemak. Ze hebben vaak geen tijd meer om zelf aan hun fiets te klussen. Banden plakken? Dat doet bijna niemand meer”, lacht Jansen.

In de toekomst verwacht hij groei in de zakelijke markt. Vanaf 2020 wordt het aantrekkelijker om werknemers een ”fiets van de zaak” aan te bieden.

Particuliere klanten zullen vaker kiezen voor ”betalen voor gebruik”, verwacht hij. „De klant betaalt dan een vast maandbedrag waarvoor wij de gewenste fiets beschikbaar stellen plus het onderhoud en de service. Na vijf jaar ruilt hij de fiets weer in. Je kunt het vergelijken met lease. Ik denk dat hier kansen liggen. Als ik zie dat jongeren 40 euro per maand aan hun telefoon uitgeven, waarom zouden ze dan geen 60 euro overhebben voor een mooie e-bike?”