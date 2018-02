Barneveldse bakker in actie voor lager pintarief

Lagere pintarieven voor kleine ondernemers in de foodsector: dat wil Barnevelder Remco van der Veer (21) bereiken met het zogeheten PIN collectief dat hij in februari heeft opgericht.

Steeds vaker wordt er gepind in de bakkerswinkel van zijn ouders. „Van de klanten betaalt inmiddels zo’n 70 procent met een bankpas. Dat betekent dat er in totaal ook meer wordt afgedragen voor de transactiekosten.” Daar ergert Van der Veer zich aan.

„Met de enorme groei van het aantal pinbetalingen zou je verwachten dat de pintarieven dalen. De vaste kosten kunnen immers over veel meer transacties worden verdeeld. Toch gebeurt dat niet”, zegt Van der Veer. „Bundelkortingen zoals met mobiele telefonie worden er ook niet echt gegeven, terwijl de transacties nagenoeg automatisch worden verwerkt.”

Het steekt de Barnevelder ook dat supermarktketens en grootwinkelbedrijven wel lagere pintarieven hebben kunnen afspreken. „Die betalen minder dan 4 cent per pintransactie, terwijl een bakker, slager of snackbarhouder per pinbetaling 5 à 6 cent moet neertellen. Dat verschil tikt aan. Per maand kan het oplopen tot wel 300 à 400 euro. Voor dat geld neemt de bakker liever een weekendhulp aan.”

Individueel begint een bakker of slager niet veel, weet de bakkerszoon. „Samen moeten we een vuist maken.” Van der Veer begon zijn actie in de bakkerijsector maar richt zich sinds kort ook op andere branches: verswinkels en horecabedrijven. „Het gaat om kleine ondernemers bij wie veel kleine bedragen worden gepind. Als we het verbruik van zo veel mogelijk bedrijven bundelen, kunnen we makkelijker onderhandelen met de banken en de betaalproviders.”

Twee dagen na een eerste publicatie in een bakkersvakblad heeft Van der Veer al een kleine honderd aanmeldingen binnen. „Op naar een totaal van 2 miljoen transacties per maand”, zegt hij. „Dan zijn we een stevige partij. Eén cent per transactie minder zou al mooi zijn, we gaan voor minimaal de helft van wat er nu wordt berekend.”