Barclays sluit 2017 af met miljardenverlies

De Britse bank Barclays heeft 2017 afgesloten met een miljardenverlies. Vooral eenmalige posten, zoals de forse afschrijving vanwege Amerikaanse belastinghervormingen en een miljoenenboete vanwege fraude met wisselkoersen, deden het resultaat geen goed. Om aandeelhouders gerust te stellen werd wel een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld.

Barclays eindigde 2017 met een tekort van 1,9 miljard pond (2,2 miljard euro). Een jaar eerder was sprake van een winst van 1,6 miljard pond. Barclays nam alleen al een voorziening van 1 miljard pond vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen.

In het slotkwartaal van het jaar zag Barclays de inkomsten uit de handel in aandelen, obligaties en valuta met bijna circa een vijfde teruglopen. Daarmee presteerde de bank in doorsnee iets beter dan veel branchegenoten.

Topman Jes Staley beloofde investeerders meer dividend te zullen uitkeren, nadat in 2016 het mes werd gezet in de beloning voor aandeelhouders. Hij wees onder meer op de afgeslankte balans en de verbeterde kapitaalpositie van Barclays, die de stap volgens hem rechtvaardigen.