Barclays scoort slechtste in stresstest

De Britse bank Barclays is het slechtste uit de bus gekomen in de nieuwe stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA). Ook het Italiaanse Banco BPM en het Britse Lloyds scoren laag in dit belangrijke onderzoek naar hoe goed banken bestand zijn tegen eventuele financiële schokken.

De kapitaalbuffer van Barclays viel in het slechtste scenario terug tot minder dan 6,4 procent. Banco BPM en Lloyds zaten daar met 6,7 en 6,8 procent net boven. Ter vergelijking: bij de Nederlandse banken ING en ABN AMRO ging de graadmeter naar 10,7 en bijna 14,9 procent. Rabobank zat daar met zijn score tussenin. De Nederlandse banken deden het daarmee beter dan bij de vorige EBA-stresstest in 2016.

Kenners waren vooral geïnteresseerd hoe Italiaanse banken het onderzoek zouden doorstaan. Er leven al een tijdje zorgen over de bankensector in dat land. Afgezien van Banco BPM deden de Italianen het uiteindelijk best aardig. Ook bij Deutsche Bank werd gevreesd voor onaangename verrassingen. Maar de bank scoort dik 8,1 procent. Het Duitse concern viel eerder dit jaar nog als enige grote bank door de mand bij een Amerikaanse stresstest.

In totaal zijn er 48 grote Europese banken onder de loep genomen. De EBA simuleerde in zijn modellen onder meer een zware economische recessie en risico’s gerelateerd aan de brexit. Hoewel banken officieel niet kunnen falen, gebruiken toezichthouders de resultaten doorgaans om hogere kapitaaleisen op te leggen aan kredietverstrekkers. Daarnaast ligt het voor de hand dat beleggers vragen stellen over de kapitaalkracht van een bank als de buffer als zwak wordt ervaren.

In Groot-Brittanië reageerde toezichthouder Bank of England direct op de cijfers. Volgens de centrale bank in Londen toont de test aan dat de deelnemende Britse banken toch goed weerbaar zijn tegen marktstress. Ook ABN AMRO kwam met een verklaring. De stresstest bevestigt volgens de bank de stevige kapitaalbuffer van het Nederlandse concern.