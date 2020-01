Bankroet voor webwinkel Neckermann.com

Webwinkel Neckermann.com is bankroet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Volgens curator Seerp Gratama is nog niet met zekerheid te zeggen of gedupeerde klanten nog geld terug kunnen krijgen. Maar hij schat hun kansen niet heel hoog in, want het faillissement was aangevraagd door de Belastingdienst. Bovendien konden er de laatste tijd al geen bestellingen meer worden gedaan bij de webwinkel. Dat is meestal geen goed teken, aldus Gratama.

Een en ander bevestigde de curator na berichtgeving door RTL Z. Het gaat overigens niet om reismerk Neckermann, dat hoorde bij het vorig jaar omgevallen vakantieconcern Thomas Cook. De webshop was vernoemd naar het vroegere postorderbedrijf Neckermann. Deze verkocht een breed assortiment aan producten, van kleding tot speelgoed, levensmiddelen en verf.

In het najaar trok de Consumentenbond al aan de bel vanwege problemen bij het bedrijf. De organisatie kreeg honderden klachten binnen over bijvoorbeeld producten die niet werden geleverd. De eigenaar liet destijds aan media weten dat Neckermann.com in financiële problemen was geraakt door het overlijden van een Aziatische geldschieter.