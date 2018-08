Bankroet Steinhoff voorlopig afgewend

Een bankroet van het meubelwinkelbedrijf Steinhoff is voorlopig afgewend. De Zuid-Afrikaanse onderneming ondertekende een driejarige deal met schuldeisers en bereikte ook overeenstemming over de verkoop van een aantal bezittingen. Daarmee is de toekomst van het bedrijf voorlopig verzekerd.

Steinhoff, dat gebukt gaat onder de gevolgen van een boekhoudschandaal, is onder meer eigenaar van het Franse Conforama en Mattress Firm in de Verenigde Staten. Sinds het schandaal aan het licht kwam, raakte het bedrijf miljarden aan beurswaarde kwijt. Cijfers over de afgelopen jaren moesten worden herzien en onderdelen werden verkocht om financiële ruimte te creëren.

Toezichthouders in Zuid-Afrika wachten nog op de herziene cijfers van Steinhoff alvorens het eventuele straffen voor de fraude kan opleggen. Het meubelwinkelbedrijf verwacht zelf dat een onderzoek naar de problemen en naar de schuldigen in de loop van dit jaar „vrijwel volledig” zal worden afgerond.