Bankroet aangevraagd voor drukker Donald Duck

Circle Media Group (CMG), het bedrijf achter drukker Roto Smeets, heeft bij de rechtbank in Amsterdam faillissement aangevraagd voor zijn Nederlandse drukkerijen. De onderneming, die onder meer de Libelle en de Donald Duck vervaardigt, had onlangs al uitstel van betaling gekregen.

De surseance was bedoeld om de mogelijkheden van een reorganisatie te onderzoeken, maar snel werd duidelijk dat dit niet meer haalbaar is, zegt CMG in een toelichting. De onderneming is onder meer actief in Deventer en Weert onder de naam Roto Smeets en is ook het bedrijf achter Senefelder Misset in Doetinchem.

Het is nog onduidelijk wat de situatie precies betekent voor het drukken van de tijdschriften. Dat is volgens CMG straks aan de curator. Ten tijde van de surseance bleven de drukkerijen gewoon draaien. CMG wil met de curator gaan kijken of er nog een doorstart inzit, onder meer om zoveel mogelijk banen te behouden.

Bij Roto Smeets Group werken circa 800 mensen. De marketingtak in Amstelveen valt buiten de faillissementsaanvraag. Ook voor activiteiten in België, Oostenrijk, Spanje en Hongarije verandert er niets.

Volgens CMG-topman Joost de Haas liggen uitdagende marktomstandigheden in de Europese grafische industrie ten grondslag aan de problemen. „Na een relatief goed 2017 hebben wij in 2018 een dramatische verslechtering van de markt gezien”, zegt hij. „Een reorganisatie van 85 medewerkers die wij najaar 2018 aankondigden bleek in de eerste maanden van 2019 daardoor alweer onvoldoende.”

De Haas denkt overigens dat het bankroet met een andere, meer flexibele wetgeving uit Den Haag voorkomen had kunnen worden. Volgens hem maakt de huidige zogeheten Wet Werk en Zekerheid het voor bedrijven erg moeilijk om zich via reorganisaties aan te passen aan veranderende omstandigheden. „De transitievergoeding kost drie keer zoveel als onder ons oude sociaal plan”, benadrukt De Haas.