‘Bankpersoneel moet zich buiten werk ook aan bankierseed houden’

Bankmedewerkers moeten zich ook in privésituaties aan de bankierseed houden. De Tuchtcommissie Banken heeft daarom een tijdelijk beroepsverbod opgelegd aan een uitzendmedewerker die een vervalst bankafschrift gebruikte bij het aanvragen van een lening voor zichzelf.

Het gedrag van de medewerker had voldoende raakvlakken met het werk bij de bank, vindt de commissie. De werknemer krijgt een beroepsverbod van vijf maanden. Dat is passend omdat de bankmedewerker „het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen ernstig schaadt”, luidt de uitspraak. De directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken had om een verbod van drie maanden gevraagd.

In twee andere gevallen kregen bankmedewerkers een beroepsverbod omdat ze verkeerd met gegevens van klanten waren omgegaan. De eerste medewerker mag voor een half jaar zijn beroep niet meer uitoefenen na het versturen van vertrouwelijke klantgegevens naar zijn privémailadres. Twee anderen kregen respectievelijk een beroepsverbod van vijf en drie maanden. Zij hebben zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van familieleden, collega’s en buren bekeken.

De commissie sprak zich ook uit over een bankmedewerkster die zelf de handtekening van een klant op een formulier plaatste. Dat is een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels, ook al is het aannemelijk dat de medewerker geen kwade bedoelingen had, vindt de commissie. De medewerker krijgt een beroepsverbod van slechts twee weken, omdat zij vanwege het incident haar baan is kwijtgeraakt na een lange tijd bij de werkgever. Daarnaast konden de formulieren door een systeemupdate niet in het bijzijn van de klant worden geprint.