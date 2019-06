Bankgouverneur China: volop bewegingsruimte

De Chinese centrale bank heeft ’‘enorme’’ bewegingsruimte met zijn beleidsinstrumenten als de handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten nog verder escaleert. Dat heeft de gouverneur van de People’s Bank of China, Yi Gang, gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.

’‘We hebben meer dan genoeg ruimte met rentetarieven, met de kapitaaleisen voor banken en voor fiscale en monetaire instrumenten. Ik denk dat de ruimte voor aanpassingen enorm is’‘, zei Yi in het interview. De laatste tijd zijn er signalen dat de handelsstrijd een ondermijnend effect heeft op de Chinese economie.

De centralebankpresident heeft komend weekeind op een G20-top in Japan een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. De handelsbesprekingen tussen China en de VS zijn al enige tijd stilgevallen. Yi denkt dat er productieve gesprekken zullen zijn met de Amerikanen, maar zei wel dat onderhandelingen over de handelsoorlog ’‘onzeker en moeilijk’’ zullen zijn.